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На АЗС у Києві значно подорожчав автомобільний газ

Новини » Енергетика    07.03.2019 - 13:59
На АЗС у Києві значно подорожчав автомобільний газ
Фото: ціни на автомобільний газ зросли (Pixabey)

Ціни на автомобільний газ в Києві зросли в середньому на 11 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 7 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ значно подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99

11,09 (+0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,18 (+0,20)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,59 (+0,10)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,89 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,20

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,19 (+0,20)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,99 (+0,40)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,65 (+0,20)

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

10,05

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,30

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,35

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,09

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

10,99 (+0,20)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,35

28,20

10,74 (+0,11)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області затримали банду викрадачів елітних автомобілів.

 

В Києві замінять майже 200 застарілих світлофорів
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