На АЗС у Києві значно подорожчав автомобільний газ

Фото: ціни на автомобільний газ зросли (Pixabey)

Ціни на автомобільний газ в Києві зросли в середньому на 11 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 7 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ значно подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 28,19 29,09 27,99 11,09 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,18 (+0,20) AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 10,59 (+0,10) БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,49 25,99 10,89 (+0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,20 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,79 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,19 (+0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,99 (+0,40) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,65 (+0,20) Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 10,05 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,30 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 10,35 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,09 Маркет 25,52 26,62 ‒ 25,25 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 10,99 (+0,20) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,32 28,39 29,35 28,20 10,74 (+0,11)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області затримали банду викрадачів елітних автомобілів.