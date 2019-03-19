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На АЗС у Києві знову зросли ціни на автомобільний газ


Ціни на автомобільний газ піднялися в середньому ще на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ знову незначно подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99

11,59

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,68 (+0,10)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

11,15 (+0,16)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,79

25,99

11,39 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,90

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,59

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

11,59

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

11,15

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,50 (-0,45)

10,65 (+0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,00 (+0,20)

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,65

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,69

Маркет

25,25

26,26

24,99

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

11,29 (+0,10)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,37

28,18 (-0,01)

11,22 (+0,05)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада передала українській армії понад півсотні автомобілів.

 

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