На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 23 копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 21 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ істотно подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,69 28,69 29,39 29,29 12,25 (-0,20) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,48 AMIC 27,79 28,79 29,79 28,99 11,89 (-0,30) БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 11,99 (-0,30) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 11,90 (-0,10) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,69 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,49 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 11,99 (-0,20) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,55 28,55 29,55 28,55 11,75 (-0,20) Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,25 (-0,30) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,40 (-0,55) Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,25 (-0,30) SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,59 (-0,30) Маркет 26,26 27,27 ‒ 26,62 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,89 (-0,50) Chipo 25,29 (-0,50) 25,79 (-0,50) 29,79 (-0,50) 25,99 (-0,50) 27,59 28,66 29,50 (-0,03) 28,70 11,99 (-0,23)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб.