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На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ

Новини » Енергетика    21.01.2019 - 14:07
На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 23 копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 21 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ істотно подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,69

28,69

29,39

29,29

12,25 (-0,20)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,48

AMIC

27,79

28,79

29,79

28,99

11,89 (-0,30)

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,99

11,99 (-0,30)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

11,90 (-0,10)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,69

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,49

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

11,99 (-0,20)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,55

28,55

29,55

28,55

11,75 (-0,20)

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

11,25 (-0,30)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,40 (-0,55)

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

11,25 (-0,30)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,59  (-0,30)

Маркет

26,26

27,27

26,62

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

11,89 (-0,50)

Chipo

25,29 (-0,50)

25,79 (-0,50)

29,79 (-0,50)

25,99 (-0,50)

  
 

27,59

28,66

29,50 (-0,03)

28,70

11,99 (-0,23)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві за вихідні через ожеледицю травмувалися майже 200 осіб.

В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
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