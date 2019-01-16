На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 16 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 12,89 (-0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,78 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,29 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 12,49 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,00 (-0,40) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,99 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,79 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,79 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,55 28,55 29,55 28,55 11,95 (-0,54) Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,55 (-0,20) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,95 (-0,20) Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,55 (-0,30) SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,89 (-0,20) Маркет 26,26 27,27 ‒ 27,27 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,59 Chipo 25,79 26,29 30,29 26,49 27,64 28,70 29,55 28,72 12,39 (-0,15)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford і Volkswagen оголосили про спільне виробництво автомобілів.