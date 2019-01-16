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На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ

Новини » Енергетика    16.01.2019 - 13:56
На АЗС у Києві знизилися ціни на автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 16 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,99

28,89

29,39

29,39

12,89 (-0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,78

AMIC

27,99

28,99

29,99

28,99

12,29

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,99

12,49 (-0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

12,00 (-0,40)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,99

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,79

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

12,79

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,55

28,55

29,55

28,55

11,95 (-0,54)

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

11,55 (-0,20)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,95 (-0,20)

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

11,55 (-0,30)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,89 (-0,20)

Маркет

26,26

27,27

27,27

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

12,59

Chipo

25,79

26,29

30,29

26,49

  
 

27,64

28,70

29,55

28,72

12,39 (-0,15)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford і Volkswagen оголосили про спільне виробництво автомобілів.

 

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