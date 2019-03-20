На АЗС у Києві продовжує дорожчати автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,19 28,19 29,09 27,99 11,69 (+0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,78 (+0,10) AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 11,19 (+0,04) БРСМ-Нафта 25,19 26,19 27,79 25,99 11,49 (+0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,95 (+0,05) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,79 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,89 (+0,30) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 11,59 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 11,15 Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,50 10,65 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,00 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 10,85 (+0,20) SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 11,69 Маркет 25,25 26,26 ‒ 24,99 Luxwen 26,19 26,69 28,29 28,29 11,29 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,32 28,39 29,37 28,18 11,29 (+0,06)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затвердили план перспективного розвитку на 2019-2021 роки.