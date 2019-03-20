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На АЗС у Києві продовжує дорожчати автомобільний газ


Автомобільний газ подорожчав в середньому ще на 6 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подорожчав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99

11,69 (+0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,78 (+0,10)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

11,19 (+0,04)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,79

25,99

11,49 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,95 (+0,05)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,89 (+0,30)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

11,59

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

11,15

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,50

10,65

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,00

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,85 (+0,20)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,69

Маркет

25,25

26,26

24,99

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

11,29

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,37

28,18

11,29 (+0,06)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затвердили план перспективного розвитку на 2019-2021 роки.

 

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