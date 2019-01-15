На АЗС у Києві продовжує дешевшати автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 15 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 12,99 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,78 (-0,20) AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,29 (-0,40) БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 12,59 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,40 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,99 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,79 (-0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,79 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,55 (-0,20) 28,55 (-0,20) 29,55 (-0,20) 28,55 (-0,20) 12,49 (-0,46) Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,75 (-0,50) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 12,15 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,85 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 (-0,50) 13,09 Маркет 26,26 27,27 ‒ 27,27 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,59 Chipo 25,79 26,29 30,29 26,49 27,64 (-0,02) 28,70 (-0,02) 29,55 (-0,01) 28,72 (-0,03) 12,54 (-0,15)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київському водосховищі снігохід провалився під лід.