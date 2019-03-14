На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ

Ціни на автомобільний газ зросли в середньому на 4 копійки
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ продовжує дорожчати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,19
|
28,19
|
29,09
|
27,99
|
11,39
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,38
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79
|
10,99 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,79
|
25,99
|
11,09 (+0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,90 (+0,10)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
10,79
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,49 (+0,10)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
11,59
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,85
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
10,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,60
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
10,45 (+0,10)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
11,49
|
Маркет
|
25,52
|
26,62
|
‒
|
25,25
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
11,09
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,32
|
28,39
|
29,37
|
28,20
|
11,03 (+0,04)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу.