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На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ

Новини » Енергетика    14.03.2019 - 13:59
На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ
Фото: автомобільний газ продовжує дорожчати (УНІАН)

Ціни на автомобільний газ зросли в середньому на 4 копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 березня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ продовжує дорожчати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

27,99

11,39

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,38

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,99 (+0,10)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,79

25,99

11,09 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,90 (+0,10)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,79

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,49 (+0,10)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

11,59

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,85

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

10,25

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,60

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

10,45 (+0,10)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,49

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

11,09

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,32

28,39

29,37

28,20

11,03 (+0,04)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу.

 

У київському метро сьогодні можливі зміни в роботі
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