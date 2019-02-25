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На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ

Новини » Енергетика    25.02.2019 - 13:52
На АЗС у Києві знову подорожчав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин і дизпаливо не змінилися

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 25 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову виріс в ціні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

26,99

27,99

28,99

28,39

10,69

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,88 (-0,10)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

10,09

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,49

25,99

10,59 (+0,20)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

9,90 (-0,10)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,69

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,99

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,05 (+0,10)

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

9,75 (+0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,20

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

9,88

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

10,99

Маркет

25,52

26,62

25,25

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

10,09 (+0,10)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,30

28,37

29,34

28,24

10,38 (+0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за пільговим розмитненням оформили понад 218 тис. автомобілів на іноземній реєстрації.

 

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