На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на автомобільний газ в середньому опустилися ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 4 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 10,45 (-1,00) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,58 AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 10,69 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,49 (-0,10) 10,99 (-0,30) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,60 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,79 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,59 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 (-0,50) 10,69 (-0,30) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,55 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,70 Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,45 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 11,69 Маркет 25,91 26,99 ‒ 26,26 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,79 (-0,50) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,46 28,53 29,46 28,46 (-0,03) 10,92 (-0,15)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині протестують проти заборони на старі дизельні автомобілі.