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На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    01.02.2019 - 13:57
На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав на 11 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 1 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,49

28,39

29,39

28,99

11,45 (-0,20)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,58

AMIC

27,79

28,79

29,79

28,79

10,69

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

26,59

11,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,60

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

11,79 (-0,20)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,59

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

10,99

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,55 (-0,30)

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

25,95

10,25 (-0,20)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,70 (-0,20)

Mango

25,39

26,39

27,79

25,99

10,45 (-0,20)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

11,69 (-0,30)

Маркет

25,91

26,99

26,26

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

11,29

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69 (-0,30)

  
 

27,46

28,53

29,46

28,49

11,07 (-0,11)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві обмежать рух на Північному мосту.

 

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