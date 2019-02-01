На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Автомобільний газ в середньому подешевшав на 11 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 1 лютого 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,49
|
28,39
|
29,39
|
28,99
|
11,45 (-0,20)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,58
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,79
|
10,69
|
БРСМ-Нафта
|
25,79
|
26,79
|
27,99
|
26,59
|
11,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
10,60
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
11,79 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,59
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
10,99
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
26,95
|
27,95
|
29,55
|
27,95
|
10,55 (-0,30)
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
25,95
|
10,25 (-0,20)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
10,70 (-0,20)
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,99
|
10,45 (-0,20)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
11,69 (-0,30)
|
Маркет
|
25,91
|
26,99
|
‒
|
26,26
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,29
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69 (-0,30)
|
27,46
|
28,53
|
29,46
|
28,49
|
11,07 (-0,11)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві обмежать рух на Північному мосту.