На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 16 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 24 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем ще не змінилися, у той же час автомобільний газ подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,69 28,59 29,39 29,29 11,65 (-0,60) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,18 (-0,30) AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 (-0,20) 11,39 (-0,30) БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,79 11,79 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 11,10 (-0,20) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,29 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,19 (-0,30) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 11,49 (-0,30) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,25 27,95 11,15 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 27,00 10,95 (-0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,20 (-0,20) Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,25 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,59 Маркет 26,26 27,27 ‒ 26,26 (-0,36) Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,59 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,99 27,52 28,58 29,48 28,59 (-0,02) 11,63 (-0,16)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України знято всі обмеження, раніше введені у результаті снігопадів.