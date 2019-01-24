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На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    24.01.2019 - 13:56
На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ подешевшав в середньому на 16 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 24 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем ще не змінилися, у той же час автомобільний газ подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,69

28,59

29,39

29,29

11,65 (-0,60)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,18 (-0,30)

AMIC

27,79

28,79

29,79

28,79 (-0,20)

11,39 (-0,30)

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,79

11,79

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

11,10 (-0,20)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,29

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,19 (-0,30)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

11,49 (-0,30)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,25

27,95

11,15

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

27,00

10,95 (-0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,20 (-0,20)

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

11,25

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,59

Маркет

26,26

27,27

26,26 (-0,36)

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

11,59

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,99

  
 

27,52

28,58

29,48

28,59 (-0,02)

11,63 (-0,16)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України знято всі обмеження, раніше введені у результаті снігопадів.

 

У Києві сьогодні ожеледиця на дорогах
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