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На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    17.01.2019 - 13:51
На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав ще на 11 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 17 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,69 (-0,30)

28,69 (-0,20)

29,39

29,39

12,45 (-0,44)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,78

AMIC

27,99

28,99

29,99

28,99

12,29

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,99

12,49

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

12,00

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,69 (-0,30)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,79

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

12,19 (-0,60)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,55

28,55

29,55

28,55

11,95

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

11,55

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,95

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

11,55

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,89

Маркет

26,26

27,27

27,27

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

12,39 (-0,20)

Chipo

25,79

26,29

30,29

26,49

  
 

27,61 (-0,03)

28,68 (-0,02)

29,55

28,72

12,28 (-0,11)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford і Volkswagen оголосили про спільне виробництво автомобілів.

 

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