На АЗС у Києві знову подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав ще на 11 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 17 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем практично не змінилися, автомобільний газ знову подешевшав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,69 (-0,30) 28,69 (-0,20) 29,39 29,39 12,45 (-0,44) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,78 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,29 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 12,49 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,00 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,69 (-0,30) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,79 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,19 (-0,60) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,55 28,55 29,55 28,55 11,95 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,55 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,95 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,55 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,89 Маркет 26,26 27,27 ‒ 27,27 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,39 (-0,20) Chipo 25,79 26,29 30,29 26,49 27,61 (-0,03) 28,68 (-0,02) 29,55 28,72 12,28 (-0,11)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ford і Volkswagen оголосили про спільне виробництво автомобілів.