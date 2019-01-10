На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ на заправках у середньому подешевшав на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 10 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, трохи подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 13,39 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 13,38 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,69 (-0,10) БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,99 12,99 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 12,60 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,95 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 13,39 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 12,79 (-0,20) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,75 28,75 29,75 28,75 12,95 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 12,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 12,35 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 12,25 (-0,04) SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 13,39 Маркет 26,62 27,72 ‒ 27,72 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,89 Chipo 25,79 26,29 30,29 26,49 27,66 28,73 29,56 28,76 12,88 (-0,05)

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна в матеріалі "Здали назад: чому українці стали менше купувати нові автомобілі", імпорт уживаних авто в 2018 році вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин.