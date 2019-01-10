На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ

Автомобільний газ на заправках у середньому подешевшав на 5 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 10 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, трохи подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,89
|
29,39
|
29,39
|
13,39
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,38
|
AMIC
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,99
|
12,69 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,99
|
12,99 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,60
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,95 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
12,79 (-0,20)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,75
|
28,75
|
29,75
|
28,75
|
12,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
12,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
12,35
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
12,25 (-0,04)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
13,39
|
Маркет
|
26,62
|
27,72
|
‒
|
27,72
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,89
|
Chipo
|
25,79
|
26,29
|
30,29
|
26,49
|
27,66
|
28,73
|
29,56
|
28,76
|
12,88 (-0,05)
Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна в матеріалі "Здали назад: чому українці стали менше купувати нові автомобілі", імпорт уживаних авто в 2018 році вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин.