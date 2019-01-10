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На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ

Новини » Енергетика    10.01.2019 - 13:26
На АЗС у Києві подешевшав автомобільний газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ на заправках у середньому подешевшав на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 10 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, трохи подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,99

28,89

29,39

29,39

13,39

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

13,38

AMIC

27,99

28,99

29,99

28,99

12,69 (-0,10)

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,99

12,99 (-0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

12,60

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,95 (-0,20)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

13,39

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

12,79 (-0,20)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,75

28,75

29,75

28,75

12,95

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

12,25

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

12,35

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

12,25 (-0,04)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

13,39

Маркет

26,62

27,72

27,72

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

12,89

Chipo

25,79

26,29

30,29

26,49

  
 

27,66

28,73

29,56

28,76

12,88 (-0,05)

 

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна в матеріалі "Здали назад: чому українці стали менше купувати нові автомобілі", імпорт уживаних авто в 2018 році вперше за всю історію українського авторинку перевищив ввезення нових машин.

 

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