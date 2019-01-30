На АЗС Києва знизилися ціни на автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав на 9 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 30 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, трохи подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 11,65 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,88 (-0,30) AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 10,69 (-0,10) БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,59 11,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,60 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,29 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,89 (-0,30) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 10,99 (-0,50) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 11,15 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,45 (-0,10) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,20 Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,65 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,29 Маркет 26,26 27,27 ‒ 26,26 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,29 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,99 27,47 28,53 29,46 28,49 11,31 (-0,09)

Нагадаємо, раніше в Швеції компанія Volvo відкликала майже 40 тисяч автомобілів.