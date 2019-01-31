На АЗС Києва знову подешевшав автомобільний газ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Автомобільний газ в середньому подешевшав на 13 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 31 січня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем майже не змінилися, трохи подешевшав автомобільний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 11,65 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,58 (-0,30) AMIC 27,79 28,79 29,79 28,79 10,69 БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,59 11,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,60 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,99 (-0,30) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,59 (-0,30) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 10,99 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,85 (-0,30) Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,45 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,90 (-0,30) Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,65 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 11,99 (-0,30) Маркет 25,91 (-0,35) 26,99 (-0,28) ‒ 26,26 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,29 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,99 27,46 28,53 29,46 28,49 11,18 (-0,13)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах.