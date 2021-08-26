АЗС повинні знизити ціни на бензин на гривню: оприлюднена нова максимальна вартість

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 25 серпня надала НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті міністерство.
Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.
Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Як правило, після зниження максимальної ціни мережі АЗС опускають свої роздрібні ціни.