На АЗС очередной обвал цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 24 ноября
Во вторник, 24 ноября, украинские сети АЗС продолжили стремительное снижение стоимости топлива. Ценники в сторону уменьшения переписали сразу четыре крупных оператора - OKKO, WOG, SOCAR и UPG, тогда как "Укрнафта" сохранила вчерашние показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
OKKO устроила самый масштабный обвал цен: Сеть OKKO снизила стоимость всех марок бензина сразу на 3,00 грн/л - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, Pulls 95 - до 87,90 грн/л, а Pulls 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, обе марки дизельного топлива потеряли по 2,00 грн/л: обычный дизель опустился ниже психологической отметки в 100 гривен (до 99,90 грн/л), а ДТ Pulls - до 102,90 грн/л.
UPG сбросила до 2 гривен на литре и перехватила лидерство по дешевому дизелю: Сеть UPG снизила цену на премиальные бензины UPG 100 и UPG 95 на 2,00 грн/л (до 93,90 грн/л и 82,90 грн/л соответственно), а стандартный А-95 - - на 1,00 грн/л (до 80,90 грн/л). Также на 1,00 грн/л подешевели обе марки дизеля: upgDIESEL - до 98,90 грн/л, а обычный EURO DIESEL - до 96,44 грн/л.
WOG и SOCAR продолжают умеренное снижение: Сеть WOG снизила цену всех марок бензина и стандартного дизеля на 1,00 грн/л (А-95 Евро - до 86,90 грн/л, 95 Mustang - до 89,90 грн/л, Бензин 100 - до 96,90 грн/л грн/л, ДТ Євро-5 - до 100,90 грн/л). В SOCAR на 1,00 грн/л подешевели все светлые нефтепродукты (А-95 - до 88,90 грн/л, ДТ NANO - до 103,00 грн/л), а сжиженный газ потерял 1,40 грн/л, опустившись до 63,50 грн/л.
Детализация цен на АЗС 24 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн (-3 грн)
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн (-3 грн)
- Бензин А-95 Евро: 84,90 грн (-3 грн)
- ДТ Pulls: 102,90 грн (-2 грн)
- ДТ Евро: 99,90 грн (-2 грн)
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 96,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 89,90 грн (-1 грн)
- Бензин 95 Евро: 86,90 грн (-1 грн)
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 100,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 98,90 грн (-1 грн)
- Бензин NANO 95: 91,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн (-1 грн)
- ДТ NANO Extro: 106,00 грн (-1 грн)
- ДТ NANO: 103,00 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн (-1,4 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 98,90 грн
- ДТ: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн (-2 грн)
- Бензин UPG 95: 82,90 грн (-2 грн)
- Бензин A-95: 80,90 грн (-1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 98,90 грн (-1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 96,44 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн