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"Азовсталь" вимагає від Петрашка скасувати квоти на сірчану кислоту

Новини » Промисловість     16.06.2020 - 18:36
"Азовсталь" вимагає від Петрашка скасувати квоти на сірчану кислоту
Фото: "Азовсталь" (з відкритих джерел)

На підприємстві наголосили, що відсутність сірчаної кислоти призведе до надзвичайно негативних наслідків

Квоти на імпорт сірчаної кислоти необхідно якнайшвидше скасувати, щоб забезпечити вітчизняним підприємствам можливість закуповувати ресурс в достатніх обсягах та за конкурентною ціною.

Про це йдеться у зверненні ПРАТ "МК "Азовсталь" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

В "Азовсталі" зазначили, що через аварію на найбільшому виробнику сірчаної кислоти в Україні - ПАТ "Сумихімпром" - на ринку виник значний дефіцит сірчаної кислоти, що призвело до суттєвого зростання цін на неї. Окрім того, ситуація з нестачею ресурсу загострюється існуючими квотами на імпорт сірчаної кислоти.

"Навіть ріст цін не гарантує наявність ресурсу на нашому підприємстві, оскільки введені квоти на імпорт сірчаної кислоти позбавили нас можливості диверсифікувати джерела постачання ресурсу шляхом імпортних виробників", - зазначається у зверненні.

На підприємстві наголосили, що відсутність сірчаної кислоти призведе до надзвичайно негативних наслідків, причому не лише економічних, але й екологічних. А також зазначили, що підприємство не зможе реалізовувати свою продукцію та сплачувати податки в бюджет. Та закликали міністра терміново скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною став нібито захист вітчизняного виробника.

В результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже у два рази, відбулася монополізація ринку. Це, своєю чергою, призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках в окремих посередників.

Експерти та представники профільних асоціацій наполягають на необхідності негайного скасування обмежень на імпорт сірчаної кислоти й олеума для нівелювання ризиків недостатнього забезпечення підприємств-споживачів критично важливою для них сировиною, а також створення умов для руйнування корупційних схем, які на тлі введення квот були збудовані навколо державних підприємств-виробників сірчаної кислоти.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Азовстальпромышленность
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