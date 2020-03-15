В Азовському морі другу добу шукають зниклих українських рибалок

В Азовському морі другу добу шукають трьох зниклих українських рибалок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що троє рибалок вийшли в Азовське море близько 6 ранку в суботу, 14 березня, на дерев'яному баркасі поблизу санаторію "Бердянськ" і у встановлений час не повернулися на берег.

"За станом на 15:00 15 березня рятувальники ДСНС на вертольоті МІ-8МТ завершили обстеження 900 кв. м акваторії Азовського моря. Зниклих рибалок знайти не вдалося", - йдеться в повідомленні.

До пошуків залучили особовий склад Збройних сил України, прикордонний загін, співробітників ДП "Морський рятувально-координаційний центр", КП "Морська пошуково-рятувальна служба" та міської рятувально-водолазної служби.

Нагадаємо, в Харківській області 22 лютого рятувальники дістали з води тіла двох загиблих рибалок. Один випадок стався на ставку Прудянка. 80-річний чоловік вийшов рибалити на дуже тонкий лід провалився і потонув. Другий випадок стався на Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове - там загинув 58-річний чоловік.

Крім того, в кінці лютого на Київському морі поблизу. Страхолісся двоє рибалок вийшли в море на човні "Прогрес" у бік бази "Нептун" Чернігівської області і не виходили на зв'язок. Через три дні в 70 км від берега поблизу с. Лошакова було знайдено тіло одного з рибалок.