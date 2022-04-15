В "Азові" розповіли, скільки знищено російських окупантів у блокованому Маріуполі

Захисники Маріуполя з моменту облоги міста російськими військами завдали окупантам величезних втрат в живій силі та техніці. Так, бійці окремого загону спеціального призначення (полку) "Азов" знищили та поранили понад 2 тисячі загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення заступника командира полку "Азов", капітана Святослава "Калини" Паламара.
Офіцер зазначив, що українські бійці демонструють неймовірні з військової точки зору речі під час оборони Маріуполя, ведучи безперервні бої з набагато переважаючими силами противника, що тривають понад 50 днів.
Так, захисники Маріуполя поранили і вбили понад 2 тисяч одиниць ворожої піхоти, знищили 46 і підбили 27 російських танків, знищили та підбили 69 БМП і БМД, щонайменше 30 БТР, а також чимало бронеавтомобілів "Тайфуни", "Рисі" і Тигри", велику кількість вантажівок, БПЛА, літак, а також - катер.
"Кожні три години підбивається ворожа техніка, і щогодини знищується до двох окупантів", - сказав заступник командира полку "Азов".
Паламар наголошує, що українські бійці, захисники міста сподіваються на деблокаду міста.
Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про подвиги захисників Маріуполя, і обороні, яка увійде в усі військові підручники.
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