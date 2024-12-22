"Азов" отразил массированный штурм россиян. Враг атаковал даже на самокатах

Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.

За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео", - сообщили в "Азове"

В общем известно, что украинские военные уничтожили: