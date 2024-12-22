"Азов" отразил массированный штурм россиян. Враг атаковал даже на самокатах

Военные отбили масштабный штурм российских оккупантов. Враг потерял машины, технику и более 60 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.
Военные объяснили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.
За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.
"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов. Все виды российского транспорта, а также их уничтожение - зафиксированы на видео", - сообщили в "Азове"
В общем известно, что украинские военные уничтожили:
Напомним, что летом этого года бригада специального назначения "Азов" уже восстановила свои силы и уже выполняет боевые задачи.
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