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Ажіотаж повернув бартер: жителі Росії змінюють одяг на цукор

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Україна, Вівторок 22 березня 2022 10:13
Ажіотаж повернув бартер: жителі Росії змінюють одяг на цукор Фото: цукор в Росії міняють на одяг (sarinform.ru)
Автор: Олександр Білоус

Ажіотажний попит і дефіцит призвели до того, що на території Росії відродився бартерний обмін. На сервісах продажу речей пропонують одяг та інші речі в обмін на цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, жителі Єкатеринбурга готові розлучитися з дитячими сандалями за один кілограм цукру, з жіночими туфлями і сукнею - за два. Жителі Тюменської області віддають нові журнали за чотири кілограми цукру, люстру - за п'ять.

Жителі Челябінська змінюють на цукор Кімнатні квіти, товари для дітей, пластикові каністри і одяг. В Уфі міняють 50 кг цукру на комп'ютер, в Солонцях - зерно на цукор.

Як повідомляло РБК-Україна, на території Росії спостерігаються бійки за цукор в магазинах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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