В Азербайджане заявили, что передали Армении проект мирного договора

В Азербайджане заявили, что проводят переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху. Баку уверяет, что передал Еревану проект мирного договора.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по специальным поручениям, посол Эльчин Амирбеков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

Посол сделал заявление в эфире Sky News Arabia, отметив, что Азербайджан проводит мирные переговоры с Арменией. По его словам, переговоры основаны на принципе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга.

По мнению Амирбекова, диалог с представителями армянского населения Нагорного Карабаха также будет способствовать заключению мирного договора. При этом он подчеркнул, что азербайджанская сторона уже передала Армении проект мирного договора.

Также посол добавил, что реинтеграция армянского населения Карабаха - это внутреннее дело Азербайджана, а эти вопросы не имеют никакого отношения к Армении.

Что известно о ситуации вокруг Карабаха

Как известно, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе. Этому предшествовали обвинения Армении "в организации теракта и гибели военных".

В Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы убежали после начала операции, а премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях.

На следующий день президент Азербайджана Алиев заявил о возобновлении суверенитета и достижении целей в Нагорном Карабахе.

Больше о военных действиях и ситуации вокруг Карабаха можно узнать в материале РБК-Украина.

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