В Азербайджані заявили, що Україна депортувала опозиційного блогера Ісаєва

Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Ісаєва заарештували на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня проте за якою статтею порушено справу проти блогера - влада Азербайджану не повідомляють.

"Ельвін Ісаєв, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 року за порушення імміграційного законодавства України", - йдеться в повідомленні міграційної служби Азербайджану.

Як повідомлялося, Ісаєв жив в Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році. У серпні 2019 року Ісаєва затримали, згодом суд в Санкт-Петербурзі прийняв рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім'я Ісаєва пов'язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільхама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

Нагадаємо, в 2018 році на президентських виборах в Азербайджані четвертий раз поспіль переміг діючий президент країни Ільхам Алієв.