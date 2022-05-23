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В Азербайджані створили держкомісію з делімітації кордону з Вірменією

Фото: Ільгам Алієв, президент Азербайджану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Азербайджані створили Державну комісію з делімітації кордону з Вірменією. Указ підписав президент країни Ільгам Алієв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Report.

Згідно з указом, буде створено експертну групу з делімітації азербайджано-вірменського державного кордону.

Кабінету міністрів Азербайджану доручено забезпечити створення діючої групи, яка складатиметься спеціалістів Секретаріату держкомісії та відповідних державних органів.

Що таке делімітація

Це процес визначення положення й напрямів держкордону між суміжними країнами шляхом переговорів. Зазвичай делімітація є частиною складання мирних договорів або ж угод про встановлення, чи зміну кордонів. Опис проходження ліній кордону складаються, як правило, по карті, без проведення робіт на місцевості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Вірменія та Азербайджан домовилися про підготовку до мирних переговорів ще 7 квітня. Це сталося під час тристоронньої зустрічі в Брюсселі за участю голови Європейської ради Шарля Мішеля.

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