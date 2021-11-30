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В Азербайджані розбився військовий вертоліт. Загинули 14 осіб

Автор: Олександр Мороз

В Азербайджані розбився вертоліт Державної прикордонної служби. В результаті інциденту загинули 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haqqin.az.

Повідомляється, що військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат, який знаходиться на території Хизинського району. В результаті аварії є загиблі і поранені, також опубліковано список 14 загиблих.

Керівництво Державної прикордонної служби та Генпрокуратури перебуває на місці події, проводяться слідчі заходи. Про причини катастрофи поки що не повідомляється.

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Азербайджан