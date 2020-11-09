В Азербайджані назвали умови звернення за військовою допомогою до Туреччини

Фото: Ільхам Алієв (facebook com LiderIlhamAliyev)

Азербайджан має угоду з Туреччиною про надання військової допомоги. Така допомога може бути надана Туреччиною в разі зовнішньої агресії проти Азербайджану.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю BBC, слова якого цитує його прес-служба.

Алієв зазначив, що зараз нема потреби в залученні Туреччини до військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

"Проте за багато років до цього ми підписали з Туреччиною документ, що передбачає в тому числі військову підтримку в разі агресії. Таким чином, у нас є з Туреччиною формат, юридична база, така ж, як тою чи іншою мірою у Вірменії з Росією. Якщо Азербайджан зіткнеться з агресією і побачить необхідність військової підтримки Туреччини, тоді ми розглянемо цей варіант", - сказав Алієв.

Нагадаємо, в кінці жовтня Вірменія запросила допомогу у Росії для забезпечення безпеки в Нагірному Карабасі.

Раніше в Туреччини заявляли про готовність надати військову підтримку Азербайджану, якщо отримають такий запит.

Також РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту РФ Володимиру Путіну створити робочу групу з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.