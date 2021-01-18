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В Азербайджані почалася вакцинація від COVID

Баку, Понеділок 18 січня 2021 16:34
В Азербайджані почалася вакцинація від COVID
Фото: вакцинація від коронавірусу (freepik)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 18 січня, в Азербайджані почалася вакцинація від коронавірусу. Прищеплювати будуть китайської вакциною Sinovac.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Азербайджану.

Першими в країні щеплено міністр охорони здоров'я Октай Ширалієв, глава Держагентства обов'язкового медичного страхування Заур Алієв, заступники міністра охорони здоров'я Віктор Гасимов і Ельсевар Агаев, а також глава департаменту профілактики і контролю захворювань TABIB Ягут Гараев.

Згідно зі стратегією вакцинації на 2021-2022 року, в Азербайджані всіх вакцинованих від коронавірусу громадянам видаватимуть COVID-паспорта.

За даними відомства, в цьому році Азербайджан отримає 2 мільйони доз вакцин від COVID з-поміж рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Крім того, уряд замовив 4 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac.

В першу чергу в Азербайджані вакцинують медичних працівників. Передбачається, що вакцинація займе 1-1,5 тижні, а з 1 лютого планується почати вакцинацію осіб старше 65 років.

Нагадаємо, через нерівний доступ до вакцин проти COVID-19 у світі подальше поширення коронавірусу може призвести до появи більш небезпечних версій патогену. Це послабить медицину і завдасть шкоди економіці.

Також раніше компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставки вакцини.

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