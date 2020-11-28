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В Азербайджані автомобіль підірвався на міні, є жертви

Автор: РБК-Україна

У Фізулінському районі Азербайджану автомобіль підірвався на протитанкової міни. У результаті події загинули чотири людини.

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Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури Азербайджану.

"28 листопада в районі 15:20 четверо цивільних осіб, перебуваючи в машині, підірвалися, за попередніми даними, на протитанкової міни на території села Ашаги Сейідахмедлі Фізулінського району", - йдеться в повідомленні.

На метро події прибули співробітники прокуратури. Оглянувши тіла загиблих, вони призначили судово-медичну експертизу.

Особи загиблих встановлені. Прокуратура порушила дві кримінальні справи.

Нагадаємо, на початку жовтня Азербайджан відновив контроль над населених пунктів Ашаги в Нагірному Карабаху, який перебував під окупацією Вірменії.

Раніше повідомлялося, що 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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