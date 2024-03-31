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Азербайджан обвинил Армению в накоплении войск возле границы. Ереван отрицает

Фото: Азербайджан обвинил Армению в накоплении войск у границы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Азербайджан обвинил Армению в накоплении сил и войск возле общей границы. Ереван отрицает заявления Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

"В последнее время наблюдается сосредоточение живой силы, бронетехники, артиллерийских установок и других мощных огневых средств вооруженных сил Армении и интенсивное перемещение ее войск по разным направлениям армяно-азербайджанской условной границы", - говорится в сообщении.

Также Минобороны Азербайджана заявляет, что в сети появляется больше информации, "направленной на обострение ситуации в информационной среде в рамках подготовки к диверсиям".

При этом Азербайджан пригрозил "решительным ответом" в случае агрессии.

Реакция Армении

Армения в свою очередь отрицает заявления Азербайджана и заявляет, что информация не соответствует действительности.

Министерство обороны Армении отмечает, что 30 марта в ряде Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых якобы изображено передвижение армянских войск к границам, но на самом деле они иллюстрируют обучающие автопробеги водителей-новобранцев.

"Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в последнее временя как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - говорится в заявлении.

 

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

Больше о том, как Армения берет курс на ЕС и как может отреагировать РФ - в материале РБК-Украина.

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