Азербайджан обвинил Армению в накоплении войск возле границы. Ереван отрицает

Азербайджан обвинил Армению в накоплении сил и войск возле общей границы. Ереван отрицает заявления Баку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.
"В последнее время наблюдается сосредоточение живой силы, бронетехники, артиллерийских установок и других мощных огневых средств вооруженных сил Армении и интенсивное перемещение ее войск по разным направлениям армяно-азербайджанской условной границы", - говорится в сообщении.
Также Минобороны Азербайджана заявляет, что в сети появляется больше информации, "направленной на обострение ситуации в информационной среде в рамках подготовки к диверсиям".
При этом Азербайджан пригрозил "решительным ответом" в случае агрессии.
Армения в свою очередь отрицает заявления Азербайджана и заявляет, что информация не соответствует действительности.
Министерство обороны Армении отмечает, что 30 марта в ряде Telegram-каналов опубликовали фотографии, на которых якобы изображено передвижение армянских войск к границам, но на самом деле они иллюстрируют обучающие автопробеги водителей-новобранцев.
"Министерство обороны Армении оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе в последнее временя как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы", - говорится в заявлении.
Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.
Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, что включает Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.
Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.
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