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Азербайджан узяв під контроль 18 населених пунктів в Карабасі перед перемир'ям

Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджанські військові за 25 жовтня взяли під контроль 18 населених пунктів в Нагірному Карабасі. Зокрема, Азербайджан встановив контроль над населеними пунктами у Зангіланськомум, Джебраільскому і Губадлинському районах.

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Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Publika.az.

За його словами, азербайджанські військові увійшли в такі населені пункти:

  • Зангіланський район: Перший Алібейлі, Другий Алібейлі, Рабанд, Енікенд;
  • Джебраільський район: Говшудлу, Софулу, Даг Машанли, Курди, Ховуслу, Чалабилар;
  • Губадлінський район: міста Падар, Эфендилар, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлиг, Сариятаг, Моллабурхан і Губадли.

Нагадаємо, вчора в США заявили, що з ранку 26 жовтня у Нагірному Карабасі набирає чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан та Вірменія домовилися під час переговорів у США. При цьому 29 жовтня мінська група ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Карабаху проведе зустріч.

Попри це вранці Міністерство оборони Азербайджану повідомило про порушення перемир'я з боку Вірменії.

У свою чергу Вірменія звинуватила Азербайджан в порушенні нового перемир'я.

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