Азербайджан выделил более 7 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report .

В частности, Алиев выделил средства Министерству энергетики Азербайджана для закупки и поставки в Украину электрооборудования.

Средства на гуманитарную помощь Украине будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Азербайджана.

Помощь Азербайджана Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Среди прочего, Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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