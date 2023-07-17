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Азербайджан выделил более 7 млн долларов на гуманитарную помощь Украине

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Понедельник 17 июля 2023 18:57
Азербайджан выделил более 7 млн долларов на гуманитарную помощь Украине Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

В частности, Алиев выделил средства Министерству энергетики Азербайджана для закупки и поставки в Украину электрооборудования.

Средства на гуманитарную помощь Украине будут выделены из резервного фонда государственного бюджета Азербайджана.

Помощь Азербайджана Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму почти на 17 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров по гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России.

Среди прочего, Азербайджан передал Украине гуманитарную помощь, включающую 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

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