Азербайджан призупиняє авіасполучення з Іраном

Компанія "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) з суботи, 29 лютого, призупиняє польоти в Іран через поширення нового типу коронавірусу. Про це йдеться на сторінці AZAL в Facebook.

"Згідно з оновленою інформацією, в зв'язку з епідеміологічною ситуацією "Азербайджанські авіалінії" припиняють польоти в Іран", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в суботу ввечері авіакомпанія Buta Airways, що є структурним підрозділом AZAL, повернувшись без пасажирів з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні, виконає останній рейс по маршруту Баку - Тегеран. Припиняються також польоти в Баку іранської компанії Iran Air.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Туреччина призупинила пасажирське авіасполучення з Іраном через побоювання поширення коронавіруса COVID-19 на територію країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 23 лютого Туреччина закрила кордон з Іраном. Зокрема, було припинено сухопутне і залізничне пересування. Також Анкара скасувала майже всі рейси з Іраном, крім щоденних рейсів в Тегеран.