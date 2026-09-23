Азербайджан помиловал француза после снятия санкций с Усманова

Алиев помиловал Раяна

Мартин Раян вошел в число 20 человек, которых Алиев помиловал своим указом. Он стал единственным гражданином Франции среди помилованных.

38-летнего французского предпринимателя задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. На фоне ухудшения отношений между Парижем и Баку его обвинили в шпионаже в пользу Франции. Раян на тот момент около четырех лет жил в Азербайджане.

В марте 2026 года суд в Баку приговорил бизнесмена к десяти годам заключения. В июле апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Французская сторона отвергала обвинения и называла содержание Раяна под стражей произвольным.

Что известно о связи с Усмановым

Помилование Раяна произошло вскоре после решения ЕС исключить российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Как сообщали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Париж связывал вопрос снятия ограничений с судьбой французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Азербайджан при этом отрицал оказание давления в рамках этого вопроса.

По данным Le Monde, дело Раяна находилось в центре переговоров вокруг продления санкций ЕС против России. При этом второй французский гражданин, находящийся в заключении в Азербайджане, в указ Алиева о помиловании не попал.