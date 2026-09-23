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Азербайджан помиловал француза после снятия санкций с Усманова

13:41 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (GettyImages)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартина Раяна, который отбывал десять лет заключения по обвинению в шпионаже. Его освобождение произошло на следующий день после исключения Алишера Усманова из санкционного списка ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Le Monde.

Алиев помиловал Раяна

Мартин Раян вошел в число 20 человек, которых Алиев помиловал своим указом. Он стал единственным гражданином Франции среди помилованных.

38-летнего французского предпринимателя задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. На фоне ухудшения отношений между Парижем и Баку его обвинили в шпионаже в пользу Франции. Раян на тот момент около четырех лет жил в Азербайджане.

В марте 2026 года суд в Баку приговорил бизнесмена к десяти годам заключения. В июле апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Французская сторона отвергала обвинения и называла содержание Раяна под стражей произвольным.

Что известно о связи с Усмановым

Помилование Раяна произошло вскоре после решения ЕС исключить российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Как сообщали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Париж связывал вопрос снятия ограничений с судьбой французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Азербайджан при этом отрицал оказание давления в рамках этого вопроса.

По данным Le Monde, дело Раяна находилось в центре переговоров вокруг продления санкций ЕС против России. При этом второй французский гражданин, находящийся в заключении в Азербайджане, в указ Алиева о помиловании не попал.

Напоминаем, что Азербайджан готов нарастить поставки природного газа в Германию, которые сейчас составляют около 1,5 млрд кубометров в год. В Баку заявили о готовности увеличить объем экспорта.

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