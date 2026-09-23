Азербайджан помиловал француза после снятия санкций с Усманова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартина Раяна, который отбывал десять лет заключения по обвинению в шпионаже. Его освобождение произошло на следующий день после исключения Алишера Усманова из санкционного списка ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Le Monde.
Мартин Раян вошел в число 20 человек, которых Алиев помиловал своим указом. Он стал единственным гражданином Франции среди помилованных.
38-летнего французского предпринимателя задержали в Азербайджане в декабре 2023 года. На фоне ухудшения отношений между Парижем и Баку его обвинили в шпионаже в пользу Франции. Раян на тот момент около четырех лет жил в Азербайджане.
В марте 2026 года суд в Баку приговорил бизнесмена к десяти годам заключения. В июле апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Французская сторона отвергала обвинения и называла содержание Раяна под стражей произвольным.
Помилование Раяна произошло вскоре после решения ЕС исключить российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка. Как сообщали СМИ со ссылкой на европейских дипломатов, Париж связывал вопрос снятия ограничений с судьбой французских граждан, находящихся в заключении в Азербайджане. Азербайджан при этом отрицал оказание давления в рамках этого вопроса.
По данным Le Monde, дело Раяна находилось в центре переговоров вокруг продления санкций ЕС против России. При этом второй французский гражданин, находящийся в заключении в Азербайджане, в указ Алиева о помиловании не попал.
Напоминаем, что Азербайджан готов нарастить поставки природного газа в Германию, которые сейчас составляют около 1,5 млрд кубометров в год. В Баку заявили о готовности увеличить объем экспорта.