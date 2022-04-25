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Азербайджан відмовився платити за газ Росії рублями

Фото: Азербайджанська нафтова держкомпанія не платитиме за газ Росії рублями (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR прокоментувала інформацію про те, що країна імпортує російський газ в рублях. Заявила, що вона не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Trend.

"У ЗМІ поширилася інформація про те, що Азербайджанська Республіка платить за газ, що імпортується з Російської Федерації, в рублях. Ми заявляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - заявили в компанії.

Війна Росії проти України триває шістдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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