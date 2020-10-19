Азербайджан опублікував відео з зайнятих міст в Карабасі

Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)

Азербайджан заявив про захоплення кілька міст в Карабасі. Азербайджанська сторона здійснила наступ.

Відео опублікувало Міноборони країни.

На південному напрямку були зайняті міста Фізулі (Фізулінський район Азербайджану) і Гадрута (Ходжавендский район).

На вулицях Фізулі не видно місцевих жителів. На кадрах відео видно покинуту військову техніку, зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, Азербайджан заявив про продовження бойових операцій проти Вірменії, яка намагалася чинити опір і обстріляла оборонні позиції.

Раніше повідомлялося, якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішений в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Також РБК-Україна писало, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.