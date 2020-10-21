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Азербайджан спростував повідомлення про збитий в Карабасі літак

Нагірний Карабах, Середа 21 жовтня 2020 11:20
Азербайджан спростував повідомлення про збитий в Карабасі літак
Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Міноборони Азербайджану спростувало повідомлення вірменської сторони про збитий в Карабасі літак. Вірменська сторона заявила, що літак збили карабахські сили.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Азербайджану.

"Поширена вірменською стороною інформація про нібито збитий азербайджанський військовий літак є черговою фальсифікацією вірменської військової пропагандистської машини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці прес-служба Міноборони Азербайджану заявила про захоплення позицій на оборонній лінії 5-го гірськострілецького полку ЗС Вірменії. Азербайджанська сторона також захопила велику кількість зброї та боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що якщо Азербайджан і Вірменія хочуть вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі, то він має бути вирішений в рамках нового формату. Склад нової контактної групи повинен відображати існуючий баланс сил в регіоні, інтереси країн регіону.

Додамо, що уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

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