Азербайджан оголосив війну всьому народу Вірменії, - Пашинян

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан оголосив війну всьому народу Вірменії. За словами Пашиняна, його народ був готовий до подібного розвитку подій.

Про це сказано в тексті його звернення до громадян Вірменії, опублікованому на сайті уряду країни.

"Диктаторський режим Ільхама Алієва відновив бойові дії. Це війна, оголошена вірменському народу. Це війна проти нашої незалежності, свободи і гідності. Вірменський народ готовий до цієї війни", - зазначив прем'єр.

Пашинян підкреслив, що "диктатура Азербайджану сьогодні намагається виправдати власні пропагандистські обіцянки" вирішити карабахський конфлікт військовим шляхом.

"Вірменський народ готовий завдати ворогові гідний удар. Республіка Вірменія є гарантом безпеки і незалежності Республіки Арцах... Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб зберегти недоторканність кордонів нашої батьківщини, захистити нашу свободу і незалежність", - заявив він.

За словами глави уряду Вірменії, на цей час противник уже несе значні втрати в живій силі і техніці. Боєздатність армії, заявив Пашинян, сьогодні вище, ніж будь-коли.

Він закликав міжнародне співтовариство використовувати всі свої важелі впливу, щоб не допустити будь-яке можливе втручання Туреччини, "яке в кінцевому підсумку дестабілізує ситуацію в регіоні".

"Агресивна поведінка Туреччини, яка була особливо небезпечною під час липневих подій і триває досі, викликає серйозну заклопотаність... Міжнародне співтовариство повинне працювати разом, щоб не допустити небезпечного розвитку подій і утримуватися від будь-яких спроб дестабілізувати регіон", - заявив Пашинян.

Нагадаємо, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Азербайджан перейшов у наступ уздовж лінії Нагірно-Карабахського конфлікту. За даними Міноборони країни, під контроль Баку вже взято як мінімум 7 населених пунктів.