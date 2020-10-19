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Азербайджан назвав число поранених і загиблих мирних жителів у конфлікті з Вірменією

Баку, Понеділок 19 жовтня 2020 14:59
Азербайджан назвав число поранених і загиблих мирних жителів у конфлікті з Вірменією
Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

Число загиблих мирних громадян Азербайджану з початку бойових дій в Нагірному Карабасі досягло 61. При цьому поранені 282 особи, зруйновано 1846 будинків.

Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

Згідно з даними, з 27 вересня 2020 року до сьогоднішнього дня загинув 61 мирний житель, 282 людини отримали поранення. Крім того, 341 цивільному об'єкту, 1 846 приватним будинкам, 90 багатоповерховим житловим будинкам завдано шкоди.

Нагадаємо, раніше Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві перемир'я, яке було досягнуто 18 жовтня.

Зазначимо, Вірменія та Азербайджан перший раз домовилися про перемир'я 10 жовтня, але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.

Також РБК-Україна повідомляло, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім цього, в ООН раніше розкритикували Баку і Єреван за зрив перемир'я.

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