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Азербайджан направил в Украину третью партию помощи для восстановления энергосистемы

Фото: Азербайджан отправил в Украину новую партию энергопомощи (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Из Азербайджана сегодня, 12 декабря, выехал в Украину очередной груз энергетической помощи. Он состоит из 20 грузовиков, которые везут более 550 метров электрических кабелей и 6 комплектов трансформаторных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Нынешняя помощь по восстановлению энергосистемы от Баку стала для Украины уже третьей партией.

В министерстве отметили, что общая сумма энергетической помощи от азербайджанских партнеров составит более 7,6 миллиона долларов.

Что вошло в третий пакет помощи

В рамках очередной партии помощи ожидаются:

  • силовые, масляные трансформаторы,
  • электротрансформаторные, комплектные подстанции,
  • высококачественные шкафы,
  • провода,
  • кабели,
  • и другие комплектования для работы компаний топливно-энергетического комплекса.

Энергопомощь от Азербайджана

Первая партия помощи в 10 грузов от Азербайджана включала силовые трансформаторы и электростанции резервного питания.

Она уже была распределена между энергокомпаниями в регионах, наиболее страдающих от вражеских российских обстрелов, а именно в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской областях. Также оборудование получили компании Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Львовской областей.

Кроме того, оборудование от Азербайджана было направлено на нужды оператора системы передачи и добывающего сектора. В Минэнерго уточнили, что вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время.

"В целом, соглашением предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года", - рассказали в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Азербайджан передал украинским спасателям машину для разминирования Revival P.

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