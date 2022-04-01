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Азербайджан розпочав військові навчання на території Нахічеванської автономії

Фото: Азербайджан розпочав військові навчання на території Нахічеванської автономії (mod.gov.az)
Автор: Сергій Пишкін

Азербайджан розпочав командно-штабні навчання на території Нахічеванської автономії. Республіка відокремлена від країни Вірменією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони Азербайджану.

"Особливу увагу в ході навчань було приділено оперативному прийняттю рішень командним складом відповідно до тактичної обстановки, доповіді до вищого штабу в умовах активної радіоелектронної боротьби, доведення наказів до підлеглих, вдосконалення вмінь та навичок організації бою", - пише пресслужба.

Також під час навчань було відпрацьовано взаємодію з авіацією. Підрозділи ППО виконували дії проти умовних літальних апаратів противника.

"З метою ускладнення штабам оперативної обстановки було залучено додаткові сили. Командно-штабні навчання продовжуються", - додає пресслужба.

Варто зауважити, що Нахічеванська автономія є ексклавом Азербайджану, яка відокремлена від країни територією Вірменії.

Фото: Азербайджан розпочав військові навчання на території Нахічеванської автономії (mod.gov.az)

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