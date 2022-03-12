Азербайджан готовий прийняти переговори України та Росії

Азербайджан приєднався до переліку держав, які готові організувати прямі переговори вищого керівництва України та Росії для припинення воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Можливість провести перемовини в Баку заявив керівник відділу зовнішньополітичних питань адміністрації азербайджанського президента Хікмет Гаджієв. Він пояснив, що прохання про організацію зустрічі надійшло від України.

"У випадку подібного наміру ми готові провести в себе таку зустріч. Раніше Баку проводив зустріч між делегаціями Росії та НАТО. Азербайджан не є ані членом НАТО, ані членом ОДКБ, головує у Русі неприєднання, має своєрідний позаблоковий статус", – заявив чиновник.

Гаджієв упевнений, що така позиція азербайджанської влади сприятиме перемовинам. На його думку, обидві сторони почуватимуться комфортно в Баку.