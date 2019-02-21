ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт    21.02.2019 - 13:31
Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч
Фото: "Коммерцбанк-Арена", де пройдеш матч "Айнтрахт" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" в Німеччині зустрінеться з "Айнтрахтом". Букмекери вважають господарів поля фаворитами протистояння.

21 лютого 19:55
Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"

 

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Айнтрахтом" і "Шахтарем" відбудеться 21 лютого на стадіоні "Комерцбанк-Арена" у Франкфурті. Час початку матчу - 20:00 за київським часом.

У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Віктор Вацко.

Не пропустіть також передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

У першій грі команди розписали результативну нічию - 2:2.

Динамо - Олімпіакос: анонс матчу Айнтрахт - Шахтар: анонс матчу
Новини України ШахтарЛіга Європионлайн-трансляцияонлайнплей-офф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся