Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" в Німеччині зустрінеться з "Айнтрахтом". Букмекери вважають господарів поля фаворитами протистояння.
21 лютого 19:55
Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Айнтрахтом" і "Шахтарем" відбудеться 21 лютого на стадіоні "Комерцбанк-Арена" у Франкфурті. Час початку матчу - 20:00 за київським часом.
У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Віктор Вацко.
Не пропустіть також передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.
У першій грі команди розписали результативну нічию - 2:2.