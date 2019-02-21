Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч

Фото: "Коммерцбанк-Арена", де пройдеш матч "Айнтрахт" - "Шахтар" (twitter.com/fcshakhtar)

Де і коли почнеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" в Німеччині зустрінеться з "Айнтрахтом". Букмекери вважають господарів поля фаворитами протистояння.

21 лютого 19:55

Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Айнтрахтом" і "Шахтарем" відбудеться 21 лютого на стадіоні "Комерцбанк-Арена" у Франкфурті. Час початку матчу - 20:00 за київським часом.

У прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Віктор Вацко.

Не пропустіть також передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

У першій грі команди розписали результативну нічию - 2:2.