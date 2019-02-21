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Айнтрахт - Шахтар: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    21.02.2019 - 16:06
Айнтрахт - Шахтар: прогноз букмекерів
Фото: "Айнтрахт" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

"Шахтар" в гостях у франкфуртського "Айнтрахта" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1". 

21 лютого 19:55
Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"

 

Букмекери фаворитом поєдинку вважають німецький клуб. Так, на перемогу господарів Bwin дає коефіцієнт 1,9. У перемогу "гірників" букмекер вірить з ймовірністю в 3,8, на нічию ставка - 3,6.

Букмекерська контора Bet365 оцінює перемогу "орлів" коефіцієнтом 2,00, на успіх донеччан виставляється цифра 3,80, нічия відбудеться з вірогідністю в 3,75.

За даними William Hill перемога "Айнтрахта" досягає 1,95, перемога "Шахтаря" - 3,60, нічия - 3,70.

У першій грі команди розписали результативну нічию - 2:2.

Айнтрахт - Шахтар: де дивитися матч Айнтрахт - Шахтар: анонс матчу
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