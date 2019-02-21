Айнтрахт - Шахтар: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб
"Шахтар" в гостях у франкфуртського "Айнтрахта" проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".
21 лютого 19:55
Франкфурт-на-Майні, стадіон "Коммерцбанк-Арена"
Букмекери фаворитом поєдинку вважають німецький клуб. Так, на перемогу господарів Bwin дає коефіцієнт 1,9. У перемогу "гірників" букмекер вірить з ймовірністю в 3,8, на нічию ставка - 3,6.
Букмекерська контора Bet365 оцінює перемогу "орлів" коефіцієнтом 2,00, на успіх донеччан виставляється цифра 3,80, нічия відбудеться з вірогідністю в 3,75.
За даними William Hill перемога "Айнтрахта" досягає 1,95, перемога "Шахтаря" - 3,60, нічия - 3,70.
У першій грі команди розписали результативну нічию - 2:2.