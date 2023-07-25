"Аякс" торгует подопечного Петракова: пресса разнесла гранд за переговоры с середняком РФ

Переговоры амстердамского "Аякса" и российского "Краснодара" о полузащитнике сборной Армении Эдуарде Сперцяне столкнулись с серьезной критикой в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FCUpdate.nl .

23-летний стал трансферной целью "аяксидов" в летнее трансферное окно. Нидерландский журналист Майк Вервей подверг критике гранд Эредивизи за такой подход.

"Понимаю, что вы можете объяснить это как "освобождение" игрока из российской лиги. Но клубы Премьер-лиги, например, также заявили, что не ведут никаких дел с Россией, а некоторые итальянские клубы придерживаются той же позиции", – объяснил репортер.

По его словам, "Аякс" в условиях агрессивной войны РФ против Украины должен придерживаться такой же точки зрения. Вервей назвал поведение амстердамцев на рынке странным, пусть "каким бы хорошим ни был этот Сперцян".

Кто такой Эдуард Сперцян

Уроженец русского Ставрополя, гражданин Армении и России. Воспитанник "Краснодара", в котором прошел путь от третьей команды к основе коллектива Премьер-лиги.

На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2017/18. Через три года начал играть в российской Премьер-лиге. В общей сложности провел за "Краснодар" 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 19 результативных передач.

В 2021-м дебютировал в составе сборной Армении (17 поединков, 3 гола), которую в этом году возглавил украинец Александр Петраков. Основная позиция Сперцяна – атакующий полузащитник, но может сыграть и на флангах атаки.