ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аякс - Реал: де дивитися матч

Новини » Спорт    13.02.2019 - 15:09
Аякс - Реал: де дивитися матч
Фото: "Аякс" - "Реал" (ajax.nl)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" та "Реал" Мадрид зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський клуб вважається очевидним фаворитом першого поєдинку.

13 лютого 21:55
Амстердам, стадіон імені Йохана Кройффа

 

Зустріч між голландським і іспанським клубами пройде в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена. Початок матчу о 21:55 за київським часом. В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 2". Коментатор - Роман Тимощук.

О 21:30 експерти в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів" обговорять останні новини про майбутній поєдинок.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.

Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало УЄФА змінив арбітра матчу "Аякс" - "Реал" за добу до гри
Новини України Реалонлайн-трансляцияАяксонлайнплей-оффЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся