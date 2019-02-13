Аякс - Реал: де дивитися матч

Фото: "Аякс" - "Реал" (ajax.nl)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" та "Реал" Мадрид зіграють у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський клуб вважається очевидним фаворитом першого поєдинку.

13 лютого 21:55

Амстердам, стадіон імені Йохана Кройффа

Зустріч між голландським і іспанським клубами пройде в Амстердамі на стадіоні Йохан Кройф Арена. Початок матчу о 21:55 за київським часом. В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 2". Коментатор - Роман Тимощук.

О 21:30 експерти в студії програми "Ніч Ліги чемпіонів" обговорять останні новини про майбутній поєдинок.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.