"Реал" вирвав перемогу над "Аяксом" на останніх хвилинах

Вперше в історії Ліги чемпіонів забитий гол був скасований після відеоперегляду

"Аякс" проиграл "Реалу" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов». Встреча состоялась на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась со счетом 1:2.

На 37 минуте защитник "Аякса" Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот.

На 60 минуте нападающий Реала" Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш. На 87 минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.

Ответный матч "Реал" - "Аякс" состоится 5 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.