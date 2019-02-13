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Аякс - Реал: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    13.02.2019 - 17:58
Аякс - Реал: прогноз букмекерів
Фото: "Аякс" - "Реал" (realmadrid.com)

Фахівці вважають фаворитом мадридський клуб

В Амстердамі відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між місцевим "Аяксом" і володарем трофея трьох останніх сезонів мадридським "Реалом". Трансляція розпочнеться о 21:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

13 лютого 21:55
Амстердам, стадіон імені Йохана Кройффа

 

Букмекери одностайно вважають явним фаворитом зустрічі мадридський клуб. Так, в bet365 ставки на перемогу "Аякса" приймають з коефіцієнтом 3,75, у той час, як на успіх суперників - 1,90. Нічию в поєдинку оцінили в 4,33.

Букмекери з контори William Hill шанси господарів на успіх оцінили в 3,80. На перемогу "Реала" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,88. Нічийний результат тут оцінили в 4,20.

Нагадаємо, починаючи з 1/8 фіналу на всіх матчах Ліги чемпіонів буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам VAR. Бригада буде відслідковувати явні помилки, пов'язані з чотирма ключовими ситуаціями в грі.

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