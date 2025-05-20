Axios узнало, что Трамп сказал Зеленскому и лидерам ЕС после разговора с Путиным

Путин "готов" к переговорам

Как рассказывает Axios, Зеленский и пять европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после звонка последнего Путину. Надеясь услышать, что диктатор готов к прекращению огня, или же то, что Соединенные Штаты Америки (США) введут против Москвы санкции за отказ от режима "тишины", президент Украины и лидеры Европейского союза (ЕС) были потрясены узнав детали разговора главы Белого дома и президента России.

Во время разговора Трамп заявил, что диктатор согласился на переговоры с Украиной, но Штаты не будут участвовать в этом диалоге. Более того, он также считает плохой идеей введение санкций против России, поскольку, по его мнению, "Путин хочет заключить сделку".

По словам источников Axios, некоторые из лидеров, которые присутствовали во время разговора, выглядели "удивленными" или "шокированными".

Как пишет новостной вебсайт, Зеленский сказал Трампу, что Путин и раньше соглашался на переговоры, а первый раунд встречи состоялся совсем недавно в Стамбуле. Впрочем, глава Белого дома ничего не ответил. После этого лидеры ЕС и президент Украины напомнили Трампу, что это была именно его идея начать мирные переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня.

Россия подготовит "мирный меморандум"

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони спросила Трампа, почему Россия и Украина не могут объявить прекращение огня хотя бы на две недели до начала переговоров, а канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готов пойти Кремль.

Президент США ответил, что Путин представит "мирный меморандум" со своими условиями прекращения огня и окончания войны. При этом он якобы попросил диктатор представить "что-то, с чем люди могут согласиться".

Зеленский во время разговора отметил, что прошлые переговоры с Путиным ничего не дали и подчеркнул, что Штаты должны начать давить на Россию, если желают какого-то результата.

"Лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, были удивлены тем, чтоТрамп оказался относительно доволен тем, что услышал от Путина, и представил это как новое развитие событий, хотя российский лидер, похоже, совсем не изменил своей позиции, сообщили источники", - пишет Axios.

На переговорах должен быть "судья"

Мелони и Мерц заявили, что Вашингтон и европейские страны должны быть вовлечены в переговоры, поскольку важно, чтобы кто-то был судьей.

Канцлер Германии предложил провести встречу со всеми присутствующими сторонами, а Трамп позже предложил Ватикан как место для переговоров.