АВУ закликає знайти в бюджеті кошти для дотацій "Води Донбасу"

В Україні існує проблема з водопостачанням на Донбасі, і це питання національної безпеки. Про це заявила віце-президент Асоціації водоканалів України (АВУ) Ольга Бабій, повідомляє РБК-Україна з посиланням УНІАН.

"Це питання можна вирішити наступним чином: визнати, що така ситуація з "Водою Донбасу" є. Знайти гроші в бюджеті, тому що це питання національної безпеки", - зазначила Бабій.

За її словами, складнощі, які має водоканал на Донбасі, пов'язані, зокрема, з продовженням постачання води на тимчасово неконтрольовану територію.

"Це занепокоєння за українців, які живуть на непідконтрольній території. Потрібно визначити, що це дотації, визнати, що проблема є, направити ці гроші на компанію "Вода Донбасу", як дотацію, вони підпишуть повноцінний договір з "Укрінтеренерго" або з іншим оператором ринку", - вважає Бабій.

На її думку, вирішувати питання дотацій для підприємства "Вода Донбасу" потрібно на рівні всіх центральних органів влади.

"Якщо я б була прем'єром, то зібрала б міністра ЖКГ, міністра енергетики, міністра фінансів, разом розібралися і прийняли рішення, пішли до депутатів і сказали: хлопці, у нас тут є проблеми на Сході – підприємство "Вода Донбасу", це п'ять мільйонів нашого населення, давайте ми її вирішимо, у нас є перевиконання бюджету, ось це перенаправимо, закриємо, тому що це дуже гостра соціальна тема. Ось так має стояти питання і тільки так його можна вирішити. Будь-яким іншим способом – дати розпорядження, провести розслідування – ти цю проблему не вирішиш", - зазначила Бабій.

Як зазначила віце-президент Асоціації водоканалів України, "Вода Донбасу" – це звичайний об'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність. У минулому році компанія отримала мільярд гривень допомоги, яка була спрямована на оплату електроенергії.

"Треба це зробити системою, побудувати прозорий алгоритм", - вважає Бабій.

За її словами, 19 квітня прем'єр-міністр Гройсман відвідав Донецьку область, де піднімалося питання функціонування підприємства "Вода Донбасу", однак з того часу нічого принципово не змінилося.

Як відомо, для вирішення складної ситуації та забезпечення стабільного енергопостачання "Води Донбасу" 3 квітня відбулася нарада на чолі з віце-прем'єр-міністром України - міністром регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком.

За даними видання, під час наради був підписаний Протокол, де доручалося НКРЕКП, Мінекономрозвитку, Міненерго, Мінрегіону, Донецькій ОДА та Державній аудиторській службі невідкладно вжити заходів для врегулювання ситуації в тижневий термін. До сьогоднішнього дня невідомо, яких заходів було вжито для врегулювання критичної ситуації.